Sapığı tarafından kaçırılacaktı

T24-

Aniston çılgın bir takipçi tarafından kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından tutuklanan Jayson Peyton'ın (24) üzerinden keskin bir nesne, boruları bağlamaya yarayan bir şerit ve Jennifer Aniston'la gencin hayali yazışmalarının bulunduğu not defteri çıktı. Uzun süredir Aniston'ı takip ettiği belirlenen ve ünlü yıldıza ulaşmak için neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini katettiği tespit edilen Peyton'ın işsiz olduğu belirlendi.Jennifer Aniston'ın evlenmeleri için kendisini çağırdığını ve birbirlerine aşık olduklarını iddia eden Peyton'ın 8 gündür oyuncuyu takip ettiği kaydedildi. Peyton, Aniston'la aralarında telepatik bir bağ olduğunu iddia ederken ünlü oyuncu ise "Yaşananlar çok üzücü, güvenliğimden endişe ediyorum" açıklamasında bulundu.