‘Sapanlı Teyze' yargıç karşısına çıktı

Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden biri olan ve 'Sapanlı Teyze' olarak bilinen Emine Cansever, 20 sanıklı davada savunma yaptı. Cansever, "İnsanca yaşam taleplerimizi dile getirmek ne zamandan beri suç sayılıyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanan aralarında Gezi Direnişisırasında sapan atarken çekilen fotoğrafı ile hafızalarda yer eden “ Sapanlı Teyze ”Emine Cansever’in de olduğu 20 tutuklu sanık dün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşına çıktı.

Sanıklar savunmalarında gizli tanık beyanlarına değinerek, Türkiye’de gizli tanık sistemini eleştirdiler. Cansever, “Bir gece kapımı kırarak girdiler evime. O günden beri de tutukluyum. İnsanca yaşam taleplerimizi dile getirmek ne zamandan beri suç sayılıyor” diye konuştu.