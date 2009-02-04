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Magazin

Sapanca'da ön balayı yaptılar

Halit Ergenç-Bergüzar Korel doğayla başbaşa kalmak için hafta sonu Sapanca'ya gitti.

04 Şubat 2009 02:00

Halit Ergenç-Bergüzar Korel aşkı doludizgin devam ediyor. Sevgililer, doğayla başbaşa kalmak için hafta sonu Sapanca'ya gitti

Hürriyet'in haberine göre "Binbir Gece"nin iki ünlü oyuncusu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in magazin dünyasına damgasını vuran aşkları tüm hızıyla devam ediyor. Korel'in uğruna sevgilisi Tan Sağtürk'ten ayrıldığı, Ergenç'in de eşi Gizem Soysallı'dan boşandığı bu ilişki, uzun süre gündemi meşgul etti. Önceleri 'sadece arkadaşız' diyerek ilişki yaşadıklarını reddeden ikili, artık birlikte görünmekten çekinmiyor.

Bir süre önce ekip arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları Paris tatilinden dönüşte birbirlerine aşık olduklarını itiraf eden Korel ile Ergenç, geçtiğimiz hafta sonu Sapanca'daki Richmond Otel'e gitti. Mayıs ayında evlenecekleri iddia edilen çift, hem ayrılıklarıyla ilgili söylentilerin gerginliğini hem de çekimler sırasındaki stresi, otelin masaj salonlarında attı. Aşıklar, çevrelerindeki meraklı bakışlara aldırmadan el ele göz göze tatilin tadını çıkardı.

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