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Yaşam

Sapanca’da iki kişinin katili yakalandı

13 Nisan 2009 19:25



Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca, Gazipaşa Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki iş yerinde kavga ettiği Kürşat Balkaya (40) ve amcasının oğlu Yılmaz Balkaya'yı (48) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan N.G, Kocaeli'ye bağlı Gebze ilçesi Eskihisar iskelesinde yakalandı.

Sakarya'ya getirilen N.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

N.G, kendine ait inşaat malzemeleri satılan iş yerindeki kavgada Kürşat Balkaya (40) ve amcasının oğlu Yılmaz Balkaya'yı(48) tabancayla ağır yaralamıştı. Toyotasa Travmatoloji ve İlkyardım Hastanesine kaldırılan iki amca oğlu, kurtarılamamıştı.

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