Sakarya'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Sapanca Kaymakamı Süleyman Yıldırım tutuklandı.



Darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 kaymakam tutuklandı, 2 vali yardımcısı, adli kontrol şartıyla ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen Sapanca Kaymakamı Süleyman Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Vali yardımcıları Ahmet Yurtseven ve Ramazan Şahin ise adli kontrol şartıyla ve yurtdışı çıkış yasağı konularak salıverildi.

Sakarya'da 2 vali yardımcısı, 1 kaymakam ve 54 emniyet mensubu ile 2 jandarma personeli, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden alınmıştı.