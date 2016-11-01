Sapanca Gölü'nü korumak için 100 milyon liralık yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü ve havzasının korunması için "Bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

DHA'dan Zafer Tokuş'un haberine göre Keleş, "Kurum olarak gölden çekilen her metreküp suyu takip ediyoruz. Bu anlamda göl seviyesinin korunmasına özen gösteriyoruz. Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi ise genellikle yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor. Bu durum Sapanca Gölü'nü korumak için aldığımız önlemlerin, gösterdiğimiz gayretlerin bir meyvesidir" diye konuştu.

Gölün korunması için daha önce yapılan ve gelecekte yapılması planlanan projelerden de bahseden Rüstem Keleş, şunları söyledi:

"SASKİ olarak Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklar oluşturmak için çok ciddi projeler hayata geçirdik. Akçay ve Ballıkaya Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca proje aşamasında olan Çamdağı Barajı projemizi de kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz."

Keleş, sözlerini söyle sürdürdü:

"Suyun kaynakta korunması konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Gölü 24 saat kesintisiz izleyerek Ph değeri, bulanıklık, göl seviyesi, gölden çekilen su miktarı ve debi gibi bir birçok değeri anlık olarak takip ediyoruz. 2007 yılında alg patlamasının yaşandığı göl, şuanda 1. sınıf su kalitesinde. Yapılan birçok çalışmada vatandaşlarımızın Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu içtiğini doğrular nitelikte. Ayrıca kaynaktan aldığımız suyu hemşerilerimize güvenli bir şekilde ulaştırmak için titizlikle çalışmalarımız devam ediyor. Okullarda öğrencilere bu konuda seminer ve eğitimler veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli işbirliği içindeyiz. Bu noktada hem gölün sorunları dile getiriyoruz, hem de ortak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Siyasetçiler nezdinde en üst düzeyde de bu konuyu gündeme getirerek duyarlılık oluşturuyoruz. Bu anlamda SASKİ olarak her zaman sudan tarafız."