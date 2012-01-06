Sapanca Gölü'ne bir ton civarında fuel-oil aktı

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Sapanca İlköğretim Okulu'nun kalorifer yakıtının depolandığı 4 tonluk metal tankta, çürüme nedeniyle delik oluştu. Tank içinde bulunan 1 ton civarında fuel-oil boşalarak, Sapanca Gölü’nü besleyen derelerden biri olan Keçi Deresi’ne, buradan da göle aktı. Bir anda gölün yüzeyinde siyan bir tabaka oluşurken, olayı fark eden okul yetkilileri vidanjör getirtip fuel-oilin bir bölümü çektirdi. Ancak Gölün Keçi Deresi'nin aktığı bölümünde yaklaşık 80 metre genişliğinde bir alanda, 30 metre ileriye kadar su yüzeyi fuel-oil ile kaplandı.Olayın Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine gelen ekipler, göle sızan fuel-oil için gölün 30 metre açığına kadar bariyer çekti. Ekipler fuel-oil'in aktığı Keçi Deresi'nin göle aktığı dere ağzına da bariyer koymasına rağmen, fuel-oil'in akması uzun süre engellenemedi.'Göl korunmuyor'Aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi de olan Sapanca Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Mercan Sapanca Gölü’nün korunmadığını, bu ihmalin de son olayla ortaya çıktığını belirterek tepkisini şöyle dile getirdi:Gölün ne derece korunduğu açıkça ortada. Önlem alınmadığı sürece, bu göl petrolle olsun, otobanın drenaj kanalları ile olsun kirlenmeye devam edecek. Gölü su kaynağı olarak görüyorlar ama, korumaya gelince hiç kimse bu gölü korumak için bir çaba göstermiyor. Defalarca bu konuyu ele aldığımız halde hiç kimse bize 'şunu yapıyoruz, şu tedbirleri aldık' diye bir açıklama yapmıyor.Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş ise, göle yaklaşık 750 litre civarında fuel-oil boşaldığının tahmin edildiğini kaydederek, "İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerimiz gereken önlemi alarak göl sularına fuel-oil'in karışmasını engelledi. Göl üzerine yaptığımız bariyerle de, yüzeye yayılan yakıtı toplayarak imha edilmek üzere Kocaeli’de bulunan İzeydaş’a gönderdik" dedi.