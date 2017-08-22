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Sapanca Gölü'ne 1 saatlik yağışta 10 günlük su doldu

Aziz GÜVENER/ SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da etkili olan yağmur yağışının ardından Sapanca Gölü'ne 1 saatte, kentin 10 günlük su ihtiyacını karşılayacak düzeyde 1,9 milyon metreküp su doldu

22 Ağustos 2017 20:47

Aziz GÜVENER/ SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da etkili olan yağmur yağışının ardından Sapanca Gölü\'ne 1 saatte, kentin 10 günlük su ihtiyacını karşılayacak düzeyde 1,9 milyon metreküp su doldu.
Öğle saatlerinde yağmur yağışı Sapanca Gölü\'ndeki su seviyesinde önemli artışa neden oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nce yapılan açıklamada, öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yağışlarla Sapanca Gölü\'nde 1,9 milyon metreküp su arttığı belirtildi. Göl seviyesinde 4 santimetrelik artış ile seviyenin 31,91 metreye ulaştığının belirtildiği açıklama şöyle:
\"Şehir genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte Sapanca Gölü\'müz son 1 saatte 4 santimetre yükselerek 1,9 milyon metreküp su aldı. Bu rakam şehrimizin 10 günlük su ihtiyacına denk gelmektedir. Göl seviyemiz şu anda 31,91 metre düzeyinde. 2014 yılında yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle göl seviyesi 29 metrelere kadar gerilemişti. Gölümüzün mevcut su seviyesi bulunduğumuz yaz ayları itibariyle oldukça sevindirici ve güzel bir düzeyde. Hem içme suyu su miktarı, hem de gölümüzün içme suyu kalitesi açısından oldukça önemli.\"

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