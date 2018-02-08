Sapanca Gölü kıyısından 250 torba çöp toplandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, Sapanca Gölü kıyısında yapılan temizlik çalışmasında, 250 torba çöp toplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nce (SASKİ) düzenli aralıklarla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Sapanca Gölü kıyı şeridi ile ADASU HES ve Sakaryapark bölgesine atılan çöpler de ekipler tarafından temizlendi. Sapanca Gölü kıyı şeridinden 2 buzdolabı, futbol topları, araç lastiği, leğen, halı, plastik, metal ve cam şişeler gibi atıklardan oluşan toplam 250 torba çöp toplandı.

SASKİ Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Birçok bölgede sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Yeşili ve mavisiyle bir tabiat harikası olan şehrimizde bu güzelliklere sahip çıkmak tüm Sakaryalıların görevi. Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda hassasiyet bekliyoruz\" denildi.



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