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Sapanca Gölü, 1 haftada 13 santim yükseldi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da yağmur sonrası etkili olan kar yağışıyla Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 1 haftada 13 santimetre yükseldi

01 Mart 2018 18:31

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da yağmur sonrası etkili olan kar yağışıyla Sapanca Gölü\'nün su seviyesi, 1 haftada 13 santimetre yükseldi.
Sakarya\'da, son günlerde yağmur sonrası kar yağışı etkili oldu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı\'nca (SASKİ) Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinin son 1 haftadaki yağışlarla 13 santimetre yükseldiği açıklandı. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yazılı yapılan açıklamada, \"Özellikle son bir haftada yaşanan yağışlar ve son olarak kar yağışı şehrin su kaynaklarının beslenmesi ve yenilenmesi için önemli katkı sağladı. Sapanca Gölü\'nde 22 Şubat itibariyle 31.85 santimetre olan su seviyesi, 1 Mart günü yapılan kontrollerde 31.98 santimetre olarak ölçüldü. Gölün seviyesi kar yağışı ile 3 santimetre, son 1 haftada ise toplamda 13 santimetre yükseldi\" denildi.

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