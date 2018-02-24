Şap salgını nedeniyle kente hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

Yalova'da 3 işletmede şap hastalığının görülmesi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kente hayvan giriş- çıkışını yasakladı.

Yalova’da 3 işletmede şap hastalığının görülmesi üzerine harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda kentte hayvan giriş- çıkışını yasakladı. Hastalığın görüldüğü üç işletmenin bulunduğu bölgeler de karantina altına alındı. Yapılan açıklamada Yalova’da sadece 3 işletmede şap hastalığının görüldüğü ve 19 büyükbaş hayvanın hastalıktan etkilendiği bildirildi.



Tarımdan sorumlu olan Yalova Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi de yaptığı açıklamada çevre illerde şap hastalığının görülmesi ve 3 işletmeden gelen müracaat üzerine harekete geçtiklerini belirterek Yalova’da 7 ekiple aşılama çalışması yaptıklarını söyledi. Hastalığın görülmesinden bu yana 6 bin 439 büyükbaş hayvanın aşılandığını söyleyen Vali Yardımcısı Çiftçi, “Yalova’da insan sağlığını tehdit eden bir durum yok. Sadece 3 işletmemizde görüldü ve derhal müdahale edildi. Gerekli idari ve fenni tedbirler alındı. Düzenli yapılan aşılamalarla hastalığın bulaşması önlenebiliyor. Her şey tamamen kontrolümüz altında” dedi. (DHA)



