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Ekonomi

SAP Nasdaq'ta işlem gören Callidus'u 2.4 milyar dolara alacak

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi Alman menşeli SAP, dördüncü çeyrek finansallarını açıkladığı basın toplantısında Nasdaq’ta işlem gören ABD’li bulut bilişim şirketi Callidus Software’i satın alacağını açıkladı

30 Ocak 2018 20:55

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi Alman menşeli SAP, dördüncü çeyrek finansallarını açıkladığı basın toplantısında Nasdaq’ta işlem gören ABD’li bulut bilişim şirketi Callidus Software’i satın alacağını açıkladı.
Handelsblatt’ta yer alan habere göre sektör uzmanları bu satınalmayı SAP’nin rakip yazılım şirketi Salesforce’a karşı güçlenme hamlesi olarak yorumluyor. 
SAP’den yapılan açıklamada Callidus Software yönetimi teklifi kabul etti. Hisse başına 36 dolar ödenmesi kararlaştırılan anlaşmada Callidus hisseleri geçmiş ayların ortalamasına göre yüzde 21 prim yaptı. İki şirketin anlaşmayı 2018’in ikinci çeyreğinde tamamlayacağı belirtildi. Anlaşmanın tamamlanması için Callidus hissedarları ve tröst otoritelerinin de onayının alınması gerekiyor.

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