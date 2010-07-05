Santral üretime geçti, İkizdere kurudu

T24 - Mahkeme kararı ve defalarca protesto edilmesine rağmen yapımı özel izinlerle tamamlanan Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yapılan hidroelektrik santrallerinden ilki enerji üretime geçti. Şimdilik deneme amacıyla başlanan üretimle, İkizdere deresinin bir bölümü kurudu.



İkizdere Vadisi'ndeki santrallerle ilgili mahkeme süreci sürüyor.



Bilirkişi heyetinin raporuna yapılan itiraz kabul edilince, yeniden bilirkişi heyeti inceleme yaptı ve Rize İdare Mahkemesi dereye saniyede 2.8 metreküp su bırakılmasını kararlaştırdı.



Ancak bu sürede HES inşaatı tamamlandı ve deneme üretimine geçildi.



Üretimle birlikte Cevizlik Köyü ile Soğuksu Köyü arasında kalan bölümde su tünele alınınca 8.5 kilometre boyunca İkizdere deresi kurudu.



Kentte daha önce de başka bir santralin deneme üretimine geçmesiyle Gürgen deresi kurumuştu.



Bölge halkı ve çevreciler, 64 kilometrelik İkizdere Vadisi boyunca yapılacak ve sayıları 26'yı bulması beklenen santraller nedeniyle İkizdere'nin tamamının kurumasından endişe ediyor.



Rafting için ideal parkurlardan biri olan İkizdere'nin suyunun azalmasıyla bu özelliğini de yitirdiğini belirtildi.







