Santral operatörü olarak başladı, sektörün tek kadın patronu oldu!

Fortune Türkiye dergisinin araştırmasına göre ülkenin en güçlü 50 kadınından biri gösterilen Zeynep Erkunt Armağan, iş hayatında elde ettiği başarıların sırrını ve hedeflerini anlattı. Armağan, çalışma hayatına babasının ve kardeşlerinin kurduğu döküm fabrikasında çalışarak başladığını dile getirerek, "Döküm sektöründeki kariyerime santral operatörü olarak başladım ve genel müdür yardımcısı olarak tamamladım. O sektörde kadın olarak çalışmak zordu. Döküm sektörüne giren ilk kadın bendim. Traktör alanında da sektöre giren ilk kadın girişimci ben oldum." dedi.

2003'te kurdu

Bugün sahibi olduğu şirketi 2003'te kurduğunu belirten Armağan, bir yıl sonra da üretime başladıklarını söyledi. Şirketi, yerli bir traktör markası yaratmak adına şirketi kurduklarını dile getiren Armağan, ülkenin iklimini ve çiftçilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak traktör tasarlamayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini ifade etti.



Krizde durmadı



Şirketin büyüme serüveni hakkında da konuşan Armağan, 2004'te üretime başladıklarında günde bir veya iki traktör üretirken bu sayıyı 2005 ve 2006 yıllarında yıllık bin 400'er adede çıkardıklarını kaydetti. Armağan, küresel kriz nedeniyle 2008 ve 2009 yıllarının kendileri açısından çok kötü geçtiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Fakat biz o dönemde büyümeye yönelik yatırım yaptık. Yeni bir kaporta ve kabin tasarlamaya başlamıştık. Bunlar çok ciddi maliyetlerdi. O dönemde arkadaşlarım kaporta ve kabin tasarımını durdurmamı önerdiler. Ben de arkadaşlara dedim ki 'Çiftçi bizi kontrol edecek. Bu krizden büyüyerek ve sağlam çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız?' Benim rahmetli babamdan öğrendiğim iş hayatına dair en önemli derslerden biri şuydu: O, 'Kriz zamanında kriz var diye durma, büyümeye devam et. Krizden büyüyerek çıkarsan ödülünü alırsın' derdi. Ben de devam ettim. 2009 yılının 14 Mayıs'ında Çiftçi Bayramı'nda yeni ürünümüzü tanıttık. Krizin etkileri azalana kadar ürünü kimse almadı. Çok ciddi miktarda krediler ve devletin yardımıyla ayakta durduk. 2011 yılında krizin etkileri azalmaya başladı. Yağmur gibi sipariş aldık. Çiftçiye hep var olduğumuzu, krizde de kaybolmadığımızı gösterdik. Ondan sonra 31 marka içinde bir anda pazar üçüncüsü olduk."



21 ülkeye ihracat yapıyor



Bu yıl 6 bin 400 traktör üretmeyi amaçladıklarını kaydeden Armağan, firma olarak 21 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizdi. Armağan, özellikle İngiltere, Almanya gibi traktörün doğduğu topraklara ihracat yapmalarının kendisini ayrıca gururlandırdığını ifade etti.



Armağan, iş hayatındaki başarısının sırrını "doğru zamanda doğru ekiple çalışıp doğru kararı vermek" olarak tanımlayarak, 35 yıllık iş yaşamı tecrübesi sayesinde hisleriyle doğru kararları verebildiğine dikkati çekti. Yatırım kararı alırken çiftçinin sağduyusuna çok güvendiğinin altını çizen Armağan, "Bir modeli yenilemek, sıfırdan model çıkartmak ya da fabrikadaki üretim sayısını artırma kararı vermek konusunda çiftçinin sağduyusuna güveniyorum. Çiftçilerin, onlar için ürettiğimize inandığı ürünlerin hiçbiri ile ilgili sıkıntı çekmedim, ürünün satılamaması gibi bir problemle karşılaşmadım. Bu başarının sırrı da çiftçiyi çok iyi dinlemekten geçiyor." diye konuştu.



Sektörde kadın girişimci olarak zorluk yaşayıp yaşamadığına ilişkin de Armağan, "Diğer firmalar zaman içinde beni sözcü olarak seçtiler. Yani ben sektöre değil sektör bana alıştı. Bu anlamda kadın olmakla ilgili hiçbir dezavantaj yaşamadım." ifadelerini kullandı. Tarım sektöründe kadın çalışan sayısının fazla olmasının çiftçilerin de kendisini benimsemelerini kolaylaştırdığını dile getiren Armağan, "Onlara 'Eşleriniz, kızlarınız, gelinleriniz tarlanızda çalışıyor. Ben de işin bu tarafından girdim.' dedim. Bu yaklaşım onlara çok yakın geldi." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrı



Armağan, firmalarındaki kadın istihdamına ilişkin de "Sektörde ilk mavi yakalı kadın personel çalıştıran firmayız. Biz çalıştırmaya başlayana kadar hiçbir otomotiv firmasında montajda mavi yakalı kadın çalışmıyordu. Ben kadınlara, onların el yetilerinden tutun da ısrarcılıklarına, titizliklerine, işi öğrenmek için gösterdikleri çabaya çok güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kadınların, yaptıkları işi baştan savma yapmadıklarına işaret eden Armağan, onların iş hayatında da günlük hayatta olduğu gibi birden fazla işi aynı anda ve en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Firmada 360 kişinin çalıştığını ve bunun yüzde 34'ünün kadınlardan oluştuğunu kaydeden Armağan, "Bu sayı daha da artsın istiyorum. Bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından destek istiyoruz. Kadınları çalıştırmayı kolaylaştırmak yerine zorlaştıran yasalarımız var. Bunlara el atılmalı." diye konuştu.