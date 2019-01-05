Santral nöbetinde, kar altında 203\'üncü gün

7\'SİNDEN 70\'İNE KAR ALTINA NÖBETTELER: TORUNLARIM İÇİN BEKLİYORUM

Bursa\'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesinde ki köylülerin, biyokütle enerji santrali nöbeti 203 gündür devam ediyor. Daha önce iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen köylüler, şantiye ekiplerinin tekrar gelme ihtimaline karşı hava sıcaklığnın eksi 10 dereceye kadar düştüğü ve yoğun kar yağışının olduğu bölgede nöbetlerini aralıksız sürüyor.

Bursa\'nın Büyükorhan ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Karaağız Mahallesi’nde 26 Haziran 2018\'de kurulmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıkarak iş makinelerinin çalışmasına izin vermemişti. Eylem yaparak santral yapımını protesto eden köylüler, o tarihten itibaren biyokütle enerji santralinin yapılacağı bölgede nöbet tutma kararı aldı. Köylülerin yürütmeye itiraz etmesi üzerine itirazlarını kabul ederek bir heyet göndererek keşif yaptıran mahkemenin, kararını 2 hafta içinde vermesi bekleniyor.

Bir yandan mahkeme kararını bekleyen Karaağızlılar, bir yandan da kış şartlarıyla sıfırın altına inen hava şartlarında 203 gündür nöbetlerine devam ediyor. Gündüzleri eksi 5 derece geceleri ise eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklığa direnen köylüler, yoğun kar yağışı altında soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Santral inşaat alanına giriş alanını traktör lastikleri ve ağaç kütleleri ile kapatan Karaağızlılar, günün 24 saati dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Santral projesinin yaşama geçirilmemesi için yargaya başvurduklarını belirten köylüler, karar çıkana kadar nöbetlerine devam edeceklerini belirtti. Burada sabırla beklediklerini belirten 71 yaşındaki İsmet Korkmaz, gücünün yettiği kadar da beklemeye devam edeceğini belirterek, \"İlerleyen yaşımıma rağmen 200 günü aşkın burada bekliyorum. Ne kadar kararlı olduğumuzu görsünler. Kendim için hiç bir şey istemiyorum. Buranın geleceği için, torunlarım için bekliyorum. Ne zaman yemek yediğimiz bile belli değil. Öğünlerimizi unuttuk. Geceli gündüzlü buradayız. dedi.

\"YILMAK YOK, NÖBETTE KARARLIYIZ\"

Burada katı atık santrali kurulmasını istemedikleri için yaklaşık 203 gündür dönüşümlü olarak nöbet tuttuklarını belirten Arif Yılmaz, \"Bu hava şartlarında, bu ayazda, bu kışta 24 saat burada nöbet tutuyoruz. Bu santrali buraya kurdurmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz, bu soğukta 10 yaşındaki çocuktan 80 yaşına kadar insan bekliyor burada. Lütfen bizim sesimizi duysun. Ne kadar mağdur olduğumuzu görüyor zaten. Bizim sesimizi duysun. Hava sıcaklığı burada gündüzleri -5 derece, geceleri de -10 -15 dereceleri buluyor. Ama biz nöbetimizi bırakmıyoruz. Gündüz eşlerimiz kardeşlerimiz, geceleri de sabaha kadar biz bekliyoruz burada. Biz bu santral buradan gidene kadar nöbet tutacağız. Yılma yok, bırakma yok. Nöbet tutmakta kararlıyız. 24 saat nöbete devam edeceğiz\" dedi.

Mahkemenin yürütme kararını vermesini beklediklerini söyleyen Yılmaz, \"Yaklaşık 10-15 gün sürecek. İnşallah hayırlı sonucun çıkmasını bekliyoruz. Gece soğukta nöbet tutarken hastalanan arkadaşlarımız oldu. Hava şartları çok kötü çünkü. Burada kış şartları zor. Bize kimseden yardım gelmiyor. Biz kendi imkanlarımızla bir çadır kurduk. Geceleri kalabalık olduğumuz için çadıra sığmıyoruz. Bu durumda da dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Bize ne muhtarlıktan ne belediyeden hiçbir yardım gelmiyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazı yapılan alandan, köylülün nöbetinden görüntüler

(Drone ve Aktüel)

-Ateş yakan köylülerden görüntüler

-Slogan atan köylülerden görüntüler

-Köylüler odun kırması ve toplaması

-Ateş başında bahtaniye ile oturmaları

-Röportajlar

Süre: 5.14 Boyut: 585 mb

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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