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Yaşam

Santral inşaatında kaza: 2 ölü 1 yaralı

Rüzgar santrali kuran şirkete ait vincin devrilmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 kişi de yaralandı.

01 Nisan 2010 03:00

T24- HATAY’ın Samandağ İlçesi’nde rüzgar santrali kuran şirkete ait vincin devrilmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Olay, bugün öğle saatlerinde Antakya- Samandağ yolundaki Aknehir Beldesi’nde bölgedeki özel bir şirkete ait rüzgar santrali inşaatında meydana geldi. Rüzgar santraline türbinleri kuran şirkete ait operatör 33 yaşındaki Kemal Delice yönetimindeki vinç henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Vincin altında kalan işçilerden 36 yaşındaki Ali Berber ile 39 yaşındaki Nizamettin Güzel olay yerinde öldü, operatör Delice ise ağır yaralandı.


Yaralı operatör, ambulansla götürüldüğü Antakya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Olay, bugün öğle saatlerinde Antakya- Samandağ yolundaki Aknehir Beldesi’nde bölgedeki özel bir şirkete ait rüzgar santrali inşaatında meydana geldi. Rüzgar santraline türbinleri kuran şirkete ait operatör 33 yaşındaki Kemal Delice yönetimindeki vinç henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Vincin altında kalan işçilerden 36 yaşındaki Ali Berber ile 39 yaşındaki Nizamettin Güzel olay yerinde öldü, operatör Delice ise ağır yaralandı.

Yaralı operatör, ambulansla götürüldüğü Antakya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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