Santral görevlisi kadının şiddet iddiası (2)

GÖKLÜ\'NÜN AVUKATINDAN TEPKİ

Darp edildiği iddia edilen Nehir Göklü\'nün avukatı Şerife Arıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin internet sitesinden konuya ilişkin müvekkili hakkında idari ve hukuki tüm işlemlerin başlatıldığı yönündeki açıklamaya tepki gösterdi. Belediye Başkanı başta olmak üzere ilgili idari sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını beklerken, Büyükşehir Belediyesi\'nin internet sitesinden tam tersi bir açıklamanın yapıldığını belirten Arıcı, \"Olayın bir iftiradan ibaret olduğu, böyle bir olayın gerçekleşmediği, değil darp, bir fiziksel temasın bile söz konusu olmadığı şekilde açıklama yapılması, şüpheli yerine iddia sahibi mağdur Nehir Göklü hakkında soruşturma başlatıldığının açıklanması bir hukukçu, bir kadın olarak beni son derece üzdü. Ancak, Nehir Göklü yalnız değildir. Nehir Göklü\'nün vereceği adalet mücadelesinde, olayın aydınlanması ve sorumluların cezalandırılması için yanında olacağız\" diye konuştu.

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