T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Santos Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bugün Oslo’da düzenlenen törenle Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Santos törende yaptığı konuşmada, Kolombiya’nın imkânsızı başararak savaşı sona erdirdiğini söyledi.

10 Aralık 2016 19:58

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Nobel Barış Ödülü'nü "cennetten bir hediye” olarak nitelendirdi. Santos ödülü bütün Kolombiyalılara, özellikle de savaşın 220 bin kurbanına ve yerinden edilen 8 milyon kişiye adadı. Santos, 50 yıldan fazla süren savaşı sona erdirerek, "imkânsızı başardıklarını” dile getirdi.

Santos, Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) örgütü arasında sağlanan barışın Suriye, Yemen ve Güney Sudan gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki sorunların çözümü için örnek oluşturmasını dilediğini ifade etti.

Ödül törenindeki davetliler arasında savaşın mağdurları ve kurban yakınları da vardı. FARC'ın elinde altı yıldan fazla esir tutulduktan sonra kurtarılan eski Devlet Başkanı adayı Ingrid Betancourt da davetliler arasındaydı.

Nobel Komitesi, 50 yıldan fazla bir süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek üzere gösterdiği çabalar nedeniyle Santos'un ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı. Santos, muhafazakar muhalafetin karşı çıklmasına rağmen yaklaşık dört yıl boyunca FARC ile barış sağlanması için çaba gösterdi. Ekim ayının başında referanduma sunulan barış anlaşması, halk tarafından kabul edilmedi. Ancak gözden geçirilen ve üzerinde değişiklikler yapılan barış anlaşması, kasım ayının sonunda muhalafetin itirazlarına rağmen parlamentoda onaylandı ve aralık ayının başında yürürlüğe girdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Nobel Barış Ödülü'nden alacağı 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 825 bin euro) iç savaş kurbanlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

ap/dpa/epd, JD/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel SantosOsloNobel BarışKolombiyaKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Nobel BarışKolombiyalılaraKolombiya Silahlı Devrimci GüçleriSuriye YemenGüney SudanDevlet BaşkanıIngrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24