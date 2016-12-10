Santos Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Nobel Barış Ödülü'nü "cennetten bir hediye” olarak nitelendirdi. Santos ödülü bütün Kolombiyalılara, özellikle de savaşın 220 bin kurbanına ve yerinden edilen 8 milyon kişiye adadı. Santos, 50 yıldan fazla süren savaşı sona erdirerek, "imkânsızı başardıklarını” dile getirdi.

Santos, Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) örgütü arasında sağlanan barışın Suriye, Yemen ve Güney Sudan gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki sorunların çözümü için örnek oluşturmasını dilediğini ifade etti.

Ödül törenindeki davetliler arasında savaşın mağdurları ve kurban yakınları da vardı. FARC'ın elinde altı yıldan fazla esir tutulduktan sonra kurtarılan eski Devlet Başkanı adayı Ingrid Betancourt da davetliler arasındaydı.

Nobel Komitesi, 50 yıldan fazla bir süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek üzere gösterdiği çabalar nedeniyle Santos'un ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı. Santos, muhafazakar muhalafetin karşı çıklmasına rağmen yaklaşık dört yıl boyunca FARC ile barış sağlanması için çaba gösterdi. Ekim ayının başında referanduma sunulan barış anlaşması, halk tarafından kabul edilmedi. Ancak gözden geçirilen ve üzerinde değişiklikler yapılan barış anlaşması, kasım ayının sonunda muhalafetin itirazlarına rağmen parlamentoda onaylandı ve aralık ayının başında yürürlüğe girdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Nobel Barış Ödülü'nden alacağı 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 825 bin euro) iç savaş kurbanlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

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