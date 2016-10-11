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Deutsche Welle

Santos ELN ile de barış süreci başlatıyor

Kolombiya hükümeti, FARC gerillalarıyla başlatılan barış sürecinin ardından ülkenin ikinci büyük isyancı grubu ELN ile de doğrudan barış görüşmelerine başlıyor. Görüşmelerin başlangıç tarihi 27 Ekim.

11 Ekim 2016 13:59

Kolombiya hükümeti, FARC gerillalarıyla imzaladığı barış anlaşmasının ardından ülkenin ikinci büyük isyancı grubu olarak bilinen Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile barış görüşmelerine başlama kararı aldı.

Barış görüşmelerine başlanmasıyla ilgili uzlaşı kararı Venezuela'da alındı.

Bu ikinci anlaşma, Devlet Başkanı Santos'un ülkedeki iç savaşı sonlandırma çabalar için önemli bir adım olarak görülüyor. Santos, "ELN ile de silahlı çatışmayı sonlandırmak için onlarla neredeyse üç yıldır barış görüşmeleri arayışı içindeyiz. Şimdi ELN ile de ilerliyoruz. Tam bir barışa sahip olacağız” dedi.

Doğrudan müzakerelerin başlangıç tarihinin 27 Ekim olacağı ve Ekvador'un başkenti Quito'da yapılacağı bildirildi. Müzakerelere garantör olarak Venezuela, Ekvador, Şili, Küba, Brezilya ve Norveç katılacak.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan ortak bildiride, "iki tarafın da görüşmeler başladığında barış için gerekli ortamı yaratmak adına ellerinden gelen her şeyi yapacakları” kaydedildi.

ELN'den yapılan açıklamada, uzun yıllardır tutulan rehinelerin serbest bırakılacağı duyuruldu. Santos, bunu görüşmelere başlanması için bir koşul olarak sunmuştu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, ELN'nin bir sivil rehineyi serbest bıraktığını bildirdi. Son iki hafta içinde üçüncü rehine serbest bırakılmış oldu. ELN'nin elinde şu anda bir rehine (eski kongre üyesi Odin Sanchez) kaldığı düşünülüyor.

Nobel getiren barış çabaları

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkedeki 52 yıllık savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olmuştu. FARC ile imzalanan barış anlaşması halk oyuna sunulmuş, referandumda yüzde 50,21 oranında barışa hayır oyu çıkmıştı.

Kolombiya'da yıllarca süren savaşta 260 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/KNA/Reuters, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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