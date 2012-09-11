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Dünya

Santorini 70 yıl sonra yine patlayabilir

Yunanistan'ın 200 kilometre güneydoğusundaki Santorini Yanardağı'nın altındaki magma miktarının son 1,5 yıl içinde ciddi oranda arttığı belirlendi

11 Eylül 2012 20:36

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki magma miktarının son 1,5 yıl içinde ciddi oranda arttığı belirlendi. Bilim adamları, yanardağın altındaki magma artışının devam etmesi durumunda 70 yıl öncekine benzer bir patlamanın meydana gelebileceğine işaret etti.

'Nature Geoscience' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en son 1939 ve 1941 yılları arasında faaliyete geçen yanardağın altındaki magma, Ocak 2011'den Nisan 2012'ye kadar yaklaşık 20 milyon metreküp artış gösterdi.

Araştırmayı yapan Oxford Üniversitesi bilim adamları, bulguların yanardağın kısa süre içinde faaliyete geçeceği anlamına gelmediğini, ancak gözlenmesi gereken bir hareketliliğin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Bilim adamları, magma miktarındaki artışın devam etmesi durumunda 70 yıl öncekine benzer bir patlamanın meydana gelebileceğine işaret etti.

 

Deniz seviyesinde yükselme

 

Uydu görüntüleri ile yanardağın kraterine yerleştirilen Küresel Yer Belirleme Sistemi'ni kullanan bilim adamları, yanardağın altındaki magmanın genişlemesinin Santorini Adası'nın deniz seviyesinden 8 ila 14 santimetre yükselmesine yol açtığını da keşfetti.

Magma miktarının Ocak 2011'de meydana gelen 3 depremden sonra hızla arttığını saptayan bilim adamları, Nisan 2012'den sonra artışın azalmaya başladığını ifade etti.

3 bin 600 yıl önce son 10 bin yılın en büyük patlamasına sahne olan Santorini Yanardağı, Akdeniz'de hüküm süren Minos uygarlığının sonunu getirmiş ve hatta kayıp kıta Atlantis efsanesi ile ilişkilendirilmişti. Patlama, 12 metrelik dev dalgalara yol açmış ve Santorini Adası'nın büyük bir kısmı sular altında kalmıştı. 

Her 20 bin yılda patladığı varsayılan yanardağın, yeniden faal duruma geçmesi durumunda boyutları küçüldüğü için 3 bin 600 yıl önceki kadar hasara yol açmaması bekleniyor.

Günümüzde turistlerin en gözde uğrak yerlerinden biri olan Santorini Adası, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Santorini Adası, Türkiye'nin gözde turistik beldelerinden Bodrum'a yaklaşık 260 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

 

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