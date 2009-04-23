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Kültür-Sanat

Santana'ya hayat boyu başarı ödülü

Meksikalı şarkıcı Carlos Santana'ya hayat boyu başarı ödülü verileceği bildirildi.

23 Nisan 2009 03:00

Meksikalı şarkıcı Carlos Santana'ya hayat boyu başarı ödülü verileceği bildirildi.

Santana'nın ödülünün, ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenecek olan 2009 Billboard Latin Müzik Ödülleri'nde verileceği belirtildi.

Billboard Latin Müzik Ödülleri, her yıl, Latin müziğinin en iyilerine veriliyor. Kazananlar, bir yıl içerisindeki kaset satışları ve şarkılarının radyoda yayımlanma sayısına göre belirleniyor.

Shakira, Enrique Iglesias ve Gloria Estefan da çeşitli kategorilerde aday gösterilen sanatçılar arasında yer alıyor.

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