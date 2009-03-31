Santana biletleri satışta



İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6 Temmuz Pazartesi günü Turkcell Kuruçeşme Arena’da düzenlenecek Carlos Santana konserinin biletleri 18 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren; Biletix satış sistemi üzerinden ve İKSV merkezi'nden satışa çıkıyor



Carlos Santana’nın İstanbul konserinin bilet fiyatları genel giriş 90 TL, sahne önü 250 TL olarak belirlendi. Konsere bilet almak isteyen ilk 5000 kişi, biletlerini bu fiyatlardan alabilecek. Heyecanla beklenen Santana konseri için biletlerinizi hemen alın!



Santana, 50 yıla yaklaşan müzik kariyerine aynı hızla ve başarılı konserlerle devam ediyor. 13 Grammy Ödülü'nün yanı sıra çok sayıda altın plak ve müzik ödülüne sahip olan Carlos Santana ve grubu, geçen aylardaki Güney Amerika turnesi konserlerinde "Black Magic Woman", "Smooth", "Love Of My Live", "Oye Como Va" ve "Jingo" gibi en sevilen şarkılarını da seslendirdi. 1960'lı yıllarda San Francisco'dan başlayan Santana rüzgarı, 1969'da ünlü Woodstock konseriyle zirveye çıktı. Bu dönemde yayınlanan "Santana" ve "Abraxas" albümleri Santana'yı bir anda dünya çapında milyonlar satan bir isim haline getirdi. Santana, 1999'da efsanevi "Supernatural" albümü ile rock dünyasının en önemli simalarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı. Eric Clapton, Lauryn Hill ve Dave Matthews gibi dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu bu albüm, yayınlandığı yıl "Yılın Albümü", "Yılın Şarkısı" (Smooth) ve "En İyi Rock Performansı"nın da aralarında bulunduğu 8 dalda Grammy Ödülünü kazandı ve bugüne kadar 10 milyonluk bir satış rakamına ulaştı. Santana'nın bugün dünya üzerinde milyonlar satan toplam 32 albümü bulunuyor.







