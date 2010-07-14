Şantajla beraber olmak istedi tutuklandı

T24- Bakırköy’de internet üzerinden tanıştığı kişilerin tehdit ile çıplak görüntülerini kaydeden sonra da birlikte olmayı teklif eden 26 yaşındaki F.K. işyerinde gözaltına aldı.



“BİRLİKTE OLMAMI İSTEDİ”

Kartaltepe Polis Merkezi’ne yaklaşık bir ay önce başvuran genç bir kız, MSN üzerinden kamera ile konuştuğu bir kişinin müstehcen görüntülerini kaydederek kendisine şantaj yaptığını öne sürdü. Genç kız şikayet dilekçesinde, "Bu kişi ile internet ortamında tanıştık. Birbirimize fotoğraflarımızı gönderdik. Daha sonra MSN üzerinden konuşmaya başladık. Beni ’Gönderdiğin fotoğrafları montajla çıplak kadın fotoğrafına çevirip sosyal paylaşım sitelerinden arkadaşlarına seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etti. Beni böyle korkutarak kamera karşısında soyundurdu. Onunla birlikte olmamı istedi. Bende bunun üzerine polise başvurdum” dedi.



Bunun üzerine Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada genç kızın bilgisayarı incelenerek IP (internet protokol) numarasından şantajcının adresi belirlendi. Esenler’de bir eve dün operasyon düzenlendi. F.K.'nın kullandığı bilgisayara el konuldu. Fatih’de oto yedek parça dükkanında çalışan F.K. işyerinde gözaltına alındı.



SAVCI SERBEST BIRAKTI

F.K.’nın bilgisayarında yapılan incelemelerde İstanbul ve dışında oturan yaklaşık 40 kadına ait uygunsuz görüntüler bulundu.





Suçlamaları kabul etmeyen F.K., “Ben kimseyi tehdit etmedim. Benimle kendi istekleri ile birlikte oldular” dedi. F.K. emniyetteki sorgusunun ardından cinsel istismar ve şantaj suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, ifadesini aldıktanr sonra F.K.'yi serbest bıraktı.