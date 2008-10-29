Şantaj yapmak için sivil dinleme ekipleri kuruldu

TBMM Telekulak Araştırma Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Türkiye'de yasal güvenlik güçleri dışında oluşturulan bazı sivil ekiplerin şantaj amaçlı telefon dinlediğini ileri sürdü.



Seyhan, bunun için değeri 20 bin euro olan 10 adet mobil dinleme cihazının geçen haftalarda İstanbul gümrüğünde son anda ele geçirildiğini, ancak ele geçirilemeyen çok sayıda cihazın polis ve asker olmayan sivil kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti.



TBMM Yasadışı Telefon Dinlemeyi Araştırma Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, yasadışı telefon dinleme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda bilgisayar yazılım uzmanı olan Seyhan, komisyonun basına kapalı toplantısında da konuyu gündeme getirdiğini ifade etti.



Gümrükte 10 tane mobil dinleme cihazı yakalandı



Seyhan, devletin yaptığı yasal dinlemeler dışında, bazı örgütlenmeler içine giren kişi ya da grupların özel dinleme yaptıklarını belirterek "İstanbul Gümrüğü'nde 10 tane değeri 20 bin euro olan mobil dinleme cihazı yakalandı. Bu cihazlardan Türkiye'de ne kadar var, bunlar ortaya çıkarılmalı. Benim edindiğim bilgilere göre yakalananlardan çok daha fazla sayıda yurda kaçak sokulan dinleme cihazı var ve bu cihazlar devletin kontrolü dışında kullanılıyor" dedi. Mobil dinlemelerin bilgisayar yazılımları sayesinde yapıldığını anlatan Seyhan, Türkiye'de dinleme cihazlarının kamu kurumları ve görevlileri dışında da yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekti. Bu duruma göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan Seyhan, gümrükte yakalanan cihazları kimlerin getirdiğinin ortaya çıkarılmasını istedi.



Mafya da dinliyor



Seyhan, çok önemli bir iddiayı da ortaya atarak bazı sivil grupların siyasal şantaj amaçlı dinleme yaptığını savundu. Seyhan "Benim iddiam şudur: Kamu görevlileri dışında da dinleme yapılmaktadır. Devletin kolluk kuvvetleri, siyasi etki alanındaki yerler, güvenlik güçlerinin dışında birileri tarafından dinlenmektedir. Siz buna ister mafya diyebilirsiniz ister kanun dışı adamlar ya da gruplar... Adı her ne olursa olsun olsun bunlar kişi ve ortam dinleme cihazlarını yurda sokmakta ve bunu da şantaj amaçlı kullanmaktadırlar" dedi.



Seyhan, sivil kişilerin birilerini dinlemesini engellemek için kamudaki yasal dinlemeler ya da yasadışı dinlemelerin takip altına alınmasının şart olduğunu ifade etti. Gelinen noktada bir James Bond çanta ile ya da bir cep radyosuyla bile dinleme yapılabildiğini belirten Seyhan, "Dinleme, paronaya olmaktan çıkmıştır. Artık gerçek olmuştur. Ben aynı zamanda teknik elemanım. Komisyona 'Türkiye'de kim kimi, nerede, nasıl dinliyor ortaya çıkarayım' dedim. Bu teklifim hâlâ geçerli. Komisyona gelecek üst düzey Emniyet görevlilerine de bu teklifi yapacağım" diye konuştu.



Başbakanlık emrine bağlı dinleme cihazı



Seyhan, Başbakanlık'ın emrine bağlı dinleme cihazı olduğunu da ileri sürdü ve "Dinleme görevi yargı kararı ile olur. Başbakanlık emrinde dinleme cihazı olmaz" diye konuştu. Seyhan, komisyon olarak bunların üzerine gideceklerini ve gerekirse araştırma komisyonunun soruşturma komsiyonuna dönüştürülmesini isteyeceklerini söyledi.

