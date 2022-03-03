"Şantaj" iddiasıyla yargılanan Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar beraat etti 

Sunucu Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın iş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada mahkeme, Haznedar ve Sapmaz'ın beraatlarına karar verdi. Duruşma sonrası konuşan Sapmaz, "Beraat ettik. Şu an çok mutluyum. Az önce avukatımdan haberi aldığımda ağladım" dedi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Neşe Sapmaz, Murat Hazinedar ve şikayetçi Ümit Arıkan katılmadı. Sanık avukatları Emek Emre ile Efe Murat Bulut ve şikayetçi avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, şantaj suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıkların beraatini istedi. Sanık avukatları Emek Emre ve Efe Murat Bulut mütalaaya katıldıklarını belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Şantaj suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirten Ümit Arıkan'ın avukatı, Neşe Sapmaz'ın Murat Hazinedar aracılığıyla Ümit Arıkan'dan para talep ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Beraat ettiler

Mahkeme sanıklar Neşe Sapmaz ve Murat Haznedar'ın "şantaj" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

"Beraat ettik şu an çok mutluyum"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Neşe Sapmaz, "Cinsel taciz mağduru bir kadın olarak başladığım bu yolda, maalesef şantajdan yargılanma noktasına geldim. 6 yıl çok uzun süren, adliye koridorlarında geçen günler, inanılmaz kötü şeyler yaşadım. Adaletin yerini bulması, benim suçsuzluğumun kanıtlanması açısından da çok mutluyum. Bu ülkede erkek şiddetine maruz kalan maalesef çok kadın var. Dilerim benim çektiğim bu çile son olur. Beraat ettik. Şu an çok mutluyum. Az önce avukatımdan haberi aldığımda ağladım" diye konuştu.