Sansüre sanal işbirliği

Amerikan dergisi GQ’nun Putin ile ilgili bir makaleyi Rus okuyuculardan saklama girişimi internet kullanıcılarının çabasıyla engellendi.



Dergi yönetimi, deneyimli muhabiri Scott Anderson’ın 1999 yılında Moskova’da meydana gelen bombalama eylemleriyle ilgili olarak Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni (FSB) suçlayan kapsamlı araştırmasının GQ’nun Rusça baskısında yer almamasını, ayrıca makalenin İngilizce internet sitesine konulmamasını kararlaştırdı. Eski FSB görevlisi Mihail Trepaşkin’in açıklamalarına da dayanan yazıda Putin’in başbakan olarak siyaset sahnesine atıldığı 1999’un yaz aylarında meydana gelen ve 300’den fazla kişinin yaşamına mal olan eylemleri aslında gizli servisin düzenlediği iddia ediliyor. Dergi bombalamaların amacının, saldırıların ardından Çeçenistan’a savaş açan Putin’i halkın gözünde kahramanlaştırmak olduğunu öne sürüyor.



Derginin kararının duyulması üzerine ABD’li bazı blog (günlük) yazarları makaleyi yayımladı ve Rusça çevirinin yapılması çağrısında bulundu. Yazıyı Rusçaya çeviren bazı kişilerin çabasıyla makale Rusya’ya ulaştı.