Şanslı çifte üst üste ikinci loto ikramiyesi: 7,7 milyon lira

İngiltere'de bir çift Avrupa çapında oynanan şans oyunu Euromillion'dan iki yıl arayla üst üste ikinci kez 1 milyon sterlin (3,85 milyon lira) ikramiye kazandı.

David ve Kathleen Long çifti Türkiye'deki Sayısal Loto benzeri şans oyununda ilk 1 milyon sterlinlik ikramiyeyi 2013'te kazanmıştı.

Çift 27 Mart'ta yapılan çekilişte bir kez daha 1 milyon sterlinin sahibi oldu.

Şans oyununu düzenleyen Camelot şirketinin sözcüsü bir kişinin üst üste iki kez ikramiye kazanmasının "çok sıra dışı bir durum olduğunu" söyledi.

Avrupa genelinde oynanan Euromillion'da büyük ikramiye on milyonlarca Euro'yu bulabilirken, haftada iki kez yapılan çekilişte İngiltere'ye 1 milyon sterlinlik ikramiye veriliyor.

Bir kişinin bir milyon sterlinlik ikramiyeyi iki kez kazanma ihtimali 283 milyarda bir olarak hesaplanıyor.

'Kazanacağımı biliyordum'

Eski TIR şöförü David Long pek şaşırmadığını söyledi.

Long, "Kazanacağımı biliyordum. İlkin de bile. Şanslı kişinin ben olacağımı hissetmiştim" dedi.

David Long iki yıl önce sadece 2,70 sterlin kazandığını sanarak az daha biletini çöp biletine atıyordu.

İlk ikramiyelerini kazanana dek 12 yıl nişanlı kalan Long çifti, para çıktıktan sonra evlenmişti.