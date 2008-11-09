Şansına güvenmedi

Var Mısın Yok Musun yarışmasında şansına güvenmeyen Gözde, Hamdi Bey'in 42 bin YTL'lik teklifini kabul etti, ama devam etseydi kutusundaki 500 bin YTL'nin sahibi olacaktı.



Show TV'de ekrana gelen Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışma programında dün akşam yarışan kişi Gözde oldu. Ailesine ev almak için yarışmaya katıldığını söyleyen Gözde, ilk turda iki 500 bin YTL'lik kırmızı kutuları açtırınca moral bozukluğu yaşadı.



Hamdi Bey turlar sonunda 7 bin YTL, 15 bin YTL, 17 bin YTL ve 34 bin YTL'lik teklifler yaptı, Gözde tüm tekliflere 'yokum' dedi. Şanssız bir insan olduğunu söyleyen Gözde, ailesine ev alabilmek için yüksek bir ödül hedefledi. Son dörde 1 YTL, 5 YTL, 30 bin YTL ve 500 bin YTL'lik kutularla giren Gözde'ye Hamdi Bey'in teklifini 42 bin YTL oldu. Gözde, teklifi kabul ederek yarışmadan 42 bin YTL ile ayrıldı.



Gözde, şayet 'yokum' deseydi iki kutu daha açtıracak, ilk seçiminde 30 bin YTL, ikinci tercihinde ise 5 YTL'lik kutuyu açtırdı. Son ikiye 1 YTL ve 500 bin YTL'lik kutularla giren Gözde, şayet devam etseydi Hamdi Bey'den 125 bin YTL'lik teklif alacaktı. Gözde'nin önünde duran 21 numaralı kutada ise tam 500 bin YTL bulunmaktaydı.



Hamdi Bey, 42 bin YTL karşılığından 500 bin YTL'lik kutuyu Gözde'ye satarak gecenin kazananı oldu. Gözde ise kutusundan 500 bin YTL çıkınca bir süre gözyaşlarını ve hıçkırıklarını tutamadı.

