Sansara ateş ederken 14 yaşındaki çocuğu vurdu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde kümesine giren sansara ateş eden 67 yaşındaki Mehmet Tütüncü, sokakta arkadaşlarıyla oturan 14 yaşındaki çocuğu yaraladı.

Olay, dün gece Yavuz Selim Mahallesi Badem Sokak\'ta meydana geldi. 67 yaşındaki Mehmet Tütüncü, beslediği tavukların kümesinden sesler gelince kontrol etmek için dışarı çıktı. Tütüncü yanına ruhsatsız tabancasını da aldı. Kümesten kaçan sansarı kovalamaya başlayan Mehmet Tütüncü, hayvana tabancayla ateş etti. Tütüncü\'nün ateşlediği silahtan çıkan kurşun sokakta arkadaşlarıyla oturan Aydın ve Ayşe Çelik çiftinin iki çocuğundan büyüğü 14 yaşındaki Ahmet Çelik\'in sırtına isabet etti. Komşuları, yaralı çocuğu otomobille Erbaa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Çelik, burada yapılan ilk müdahale ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayı öğrenince hastaneye gelen anne Ayşe Çelik, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Silahı ateşleyen Mehmet Tütüncü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, soruşturma başlattı.



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