Şansal Büyüka'dan Hamit Altıntop'a tepki: Milli takım 6 ay boyunca geriye giderken sen neredeydin; niye sustun, niye bunca zaman uyuyup görevini kötüye kullandın?

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Hamit Altıntop'un "Bu takım 6 ay boyunca inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş” sözlerine tepki göstererek 'Sevgili Altıntop’a sormak lazım... Milli takım 6 ay boyunca geriye giderken sen neredeydin? TFF Yönetim Kurulu üyesi değil miydin?' ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı son dakika penaltısıyla 2-1 mağlup eden A Milli Takım umutlarını son 2 maça taşıdı. Türkiye'nin performansını değerlendiren Büyüka takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un açıklamalarına tepki gösterdi. Büyüka, "A Milli Takımı hocası Kuntz, Letonya maçı öncesi yaptığı açıklamada zaman istedi... Zaten; gelen 'zaman' diyor, giden 'zaman' diyor. Yerlisi 'zaman' diyor, yabancısı 'zaman' istiyor. A Milli takımda 'zaman' mı olur? Ülkenin en iyileri belli... Her mevkiinin iki-üç alternatifi hazır... Bunlardan en iyiyi bulacak, oynatacak, en iyi sonucu almaya çalışacaksın" dedi.

"Niye sustun?"

TFF A Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'un geçen günlerde yaptığı "Gerçekler de bu takım 6 ay kan kaybetmiş ve inanılmaz geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı" açıklamasını eleştiren Büyüka, şunları kaydetti:

"TFF Yönetim Kurulu üyesi ve A Milli Takımı’ndan sorumlu yeni yönetici Hamit Altıntop, 'Bu takım 6 ay boyunca inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş' açıklamasını yaptı. Sevgili Altıntop’a sormak lazım... Milli takım 6 ay boyunca geriye giderken sen neredeydin? TFF Yönetim Kurulu üyesi değil miydin? İki futbolcu orijinli yöneticiden biri değil miydin? Bu kadar kötü gidişi, bu gidişin inanılmaz boyutlara ulaşmasını yeni mi gördün? Bunca zaman, niye sustun, niye durdun, niye uyudun? Niye uygun biçimde müdahil olmadın? Niye bunca zaman uyuyup, görevini kötüye kullandın?"

Yazının tamamı için tıklayınız...