Şansal Büyüka'dan çarpıcı iddia: Transfer işlerine müdahil olan bakan!

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, ait olduğu bölgenin takımı için transfer işlerine müdahil olan bir bakandan ve kentinin takımı için hakem atamalarına, yönetimlerine etki eden bir TFF yöneticisinin olduğunu belirtti.

Spor yazarı Şansal Büyüka, Skorer'de yayımlanan "Dobra Dobra" isimli köşesinde, çarpıcı bir iddiada bulundu. Büyüka, "Özellikle alt ligler için çok duyuyorum. Koca koca şehirler bunları konuşuyor. Ait olduğu bölgenin takımı için transfer işlerine müdahil olan bakandan söz ediliyor. TFF yöneticisi olup, kentinin takımı için hakem atamalarına, hakem yönetimlerine müdahil olan yöneticiyi duyuyorum. İsimleriyle, örnekleriyle... Bunların konuşulması bile feci kötü..." diye yazdı.

"Umarım daha fazlasını yazmak zorunda kalmam" diyen Büyüka, "Siz bölgenizin değil, artık ülkenin bakanı, bütün kulüplerin yöneticisisiniz. Gücünü kullanıp ayrımcılık yapmayın. Alın terine saygı gösterip tarafsız kalın. Üstelik konumunuz bunu gerektiriyor. Bırakın; kim hak ediyorsa o kazansın. (Şimdilik bu kadar... Dilerim daha fazlasını yazmak zorunda kalmam.)" ifadelerini kullandı.