Şansal Büyüka: Bu ülkenin en azılı hırsızı bile, “Muslera kilidi”ni zor açar

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında kazandığı maça değinirken, kaleci Muslera'nın performansını değerlendirdi. Büyüka, "Kanıta gerek yok ama Alanya maçı bir daha gösterdi. Bu ülkenin en azılı hırsızı bile, “Muslera kilidi”ni zor açar. Hatta açamaz. Açılmıyor zaten" dedi.

Büyüka, "Galatasaray’ın bir maçın ikinci yarısında bu kadar bunaldığını, bu kadar zorlandığını, adeta “Çanakkale geçilmez” savunması yaptığını ilk defa gördüm. Galatasaray’ın hep hücum gücüne alışmışken, katı savunma anlayışına, yani “Galatasaray‘ın ikinci yüzüne” ilk defa tanık oldum. Buna rağmen kazandı. Bir anlamda büyük takım refleksiyle. Galatasaray için her sezon, baharla birlikte “Av mevsimi” başlar. Bu sezon da bahar göründü, Galatasaray ava çıktı. Kanıta gerek yok ama Alanya maçı bir daha gösterdi. Bu ülkenin en azılı hırsızı bile, “Muslera kilidi”ni zor açar. Hatta açamaz. Açılmıyor zaten" diye yazdı.

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