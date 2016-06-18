Şansal Büyüka: Arda Milli Takım'ı bırakmak isteyecek

Ünlü gazeteci Şansal Büyüka, Milli Takım'ın İspanya'ya kaybettiği maç sonrasında "Arda büyük ihtimalle Çek Cumhuriyeti maçı sonrasında Milli Takım'ı bırakmak isteyecek." dedi.

Milli Takım'ın İspanya'ya 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Şansal Büyüka Lig TV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Büyüka, takım içinde Fatih Terim'e tavır alan oyuncular olduğunu öne sürerek, şunlar söyledi:

"Bir başarısızlık varsa, herkes üzerine almak zorunda ve alacaktır da. Milli Takım kampından çok tatsız haberler geldi. Tamamı doğru bu haberlerin. Kadroda hocasına tavır alan oyuncu var. Ve yanına yandaş toplamaya çalışıyor bu oyuncu.

"Terim bu takımın yarısını

2018 kadrosuna almayacak"

Takıma alınmayan, dışardan takımı karıştırmaya çalışan birkaç oyuncu var. Fatih Terim devam edecekse, Terim bu takımın yarısını 2018 kadrosunda almayacak. Almayacak. Fatih Terim'in devam etmeyeceğini düşünüyorum.

"Arda Milli Takım'ı bırakmak isteyecek"

Arda Turan, büyük ihtimalle Çek Cumhuriyeti maçının ardından milli takımı bırakmak isteyecek."