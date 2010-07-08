-ŞANS TOPU'NDA 2 KİŞİ 5 ARTI 1'İ BİLDİ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 2 kişi 259 bin 581 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 2 bin 949 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 258 kişi 183 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 212 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 184 kişi 9 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 99 bin 52 kişi 2 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 79 bin 526 kişi 2 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 271 bin 853 kişi de 1 lira 35'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Tekirdağ-Çorlu, Şanlıurfa-Merkez'den yatırdıkları bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 573 bin 223 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 943 bin 933 lira 98 kuruş, KDV olarak 626 bin 761 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 349 bin 605 lira 18 kuruş aktarılacak.