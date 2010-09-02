-ŞANS TOPU DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 493 bin 298 TL 91 Kr ikramiye haftaya devretti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi bin 869 TL, 4 artı 1 bilen 259 kişi 173 TL 25'er Kr, 4 bilen 3 bin 563 kişi 16 TL 80'er Kr, 3 artı 1 bilen 6 bin 801 kişi 11 TL 15'er Kr, 3 bilen 95 bin 561 kişi 2 TL 20'şer Kr, 2 artı 1 bilen 64 bin 958 kişi 3 TL 20'şer Kr, 1 artı 1 bilen 216 bin 987 kişi de 1 TL 65'er Kr ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 494 bin 844 TL 46 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 896 bin 906 TL 68 Kr, KDV olarak 595 bin 687 TL 42 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 332 bin 187 TL 66 Kr aktarılacak.