Şans Topu çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



413. Hafta'nın kazandıran numaraları 6, 10, 17, 19, 34 4 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 1 bilen 1 kişi 519 bin 116 TL 85 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 2 bin 52 TL 30'ar Kr, 4 1 bilen 364 kişi 130 TL 10'ar Kr, 4 bilen 4 bin 552 kişi 13 TL 85'er Kr, 3 1 bilen 10 bin 583 kişi 7 TL 45'er Kr, 3 bilen 123 bin 575 kişi 1 TL 80'er Kr, 2 1 bilen 91 bin 598 kişi 2 TL 50'şer Kr, 1 1 bilen 281 bin 605 kişi ise 1 TL 30'ar Kr ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Ankara-Çankaya'daki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 573 bin 81 TL 20 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, savunma sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna toplam 943 bin 848 TL 72 Kr, KDV olarak 626 bin 440 TL 50 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 349 bin 573 TL 60 Kr aktarılacak.

