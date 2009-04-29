Şans Topu çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



411. haftanın kazandıran numaraları 1, 8, 29, 30, 31 3 olarak belirlendi.





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 1 bilen 3 kişi, 183 bin 488 TL 65'er Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 27 kişi bin 853 TL 85'er Kr, 4 1 bilen 274 kişi 182 TL 75'er Kr, 4 bilen 3 bin 403 kişi 19 TL 60'ar Kr, 3 1 bilen 7 bin 721 kişi 10 TL 90'ar Kr, 3 bilen 104 bin 649 kişi 2 TL 25'er Kr, 2 1 bilen 71 bin 780 kişi 3 TL 25'er Kr, 1 1 bilen 265 bin 253 kişi ise 1 TL 50'şer Kr ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın-Didim, İzmir-Karşıyaka ve İzmir-Buca'daki bayilerden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 668 bin 75 TL 97 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na toplam 1 milyon 845 TL 58 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 370 bin 683 TL 55 Kr, KDV olarak 664 bin 248 TL 51 Kr aktarılacak.

