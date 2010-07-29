-ŞANS TOPU ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 476. haftanın kazandıran numaraları 7, 13, 20, 31, 32 + 12 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 499 bin 937 TL 56 Kr ikramiye haftaya devretti. Çekilişte, 5 bilen 8 kişi 5 bin 682 TL 15'er Kr, 4 artı 1 bilen 265 kişi 172 TL 5'er Kr, 4 bilen 3 bin 609 kişi 16 TL 85'er Kr, 3 artı 1 bilen 7 bin 853 kişi 10 TL 10'ar Kr, 3 bilen 107 bin 921 kişi 1 TL 95'er Kr, 2 artı 1 bilen 70 bin 382 kişi 3 TL 5'er Kr, 1 artı 1 bilen 231 bin 442 kişi de 1 TL 55'er Kr ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 514 bin 961 TL 11 Kr ikramiye dağıtıldı.