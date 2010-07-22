-ŞANS TOPU ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 475. haftanın kazandıran numaraları 2, 5, 18, 22, 29 + 6 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 artı 1 bilen 3 kişi, 170 bin 99 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. 5 bilen 34 kişi bin 364 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 289 kişi 161'er lira, 4 bilen 3 bin 688 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 131 kişi 10 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 106 bin 221 kişi 2'şer lira, 2 artı 1 bilen 77 bin 108 kişi 2 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 252 bin 997 kişi de 1 lira 45'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Ankara Yenimahalle, Muğla-Bodrum, İzmir-Çeşme-Alaçatı'dan yatırdıkları bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 546 bin 354 lira 58 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 927 bin 812 lira 75 kuruş, KDV olarak 616 bin 470 lira 48 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 343 bin 634 lira 35 kuruş aktarılacak.