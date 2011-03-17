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Yaşam

ŞANS TOPU ÇEKİLDİ   ANKARA (A.A)

17 Mart 2011 00:12

-ŞANS TOPU ÇEKİLDİ   ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 509. haftanın kazandıran numaraları 2, 13, 19, 22, 31 + 3 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 270 bin 619 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi bin 462 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 273 kişi 198 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 937 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 59 kişi 11 lira 35'er kuruş, 3 bilen 107 bin 510 kişi 2 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 999 kişi 3 lira 65'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 239 bin 511 kişi 2'şer lira ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Antalya-Kepez ve İstanbul-Avcılar'da yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 804 bin 127 lira 6 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 82 bin 476 lira 24 kuruş, KDV olarak 718 bin 777 lira 16 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 400 bin 917 lira 12 kuruş aktarılacak.

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