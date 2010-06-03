Şans Topu çekildi

T24 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 468. Hafta'nın kazandıran numaraları 3, 14, 29, 32, 34 + 7 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 113 bin 163 TL 95 Kr ikramiye haftaya devretti.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 2 bin 884 TL 65'er Kr, 4 artı 1 bilen 281 kişi 185'er TL, 4 bilen 3 bin 368 kişi 20 TL 65'er Kr, 3 artı 1 bilen 9 bin 124 kişi 9 TL 45'er Kr, 3 bilen 106 bin 404 kişi 2 TL 30'ar Kr, 2 artı 1 bilen 90 bin 311 kişi 2 TL 75'er Kr, 1 artı 1 bilen 312 bin 860 kişi de 1 TL 30'ar Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte 1 milyon 730 bin 612 TL 78 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 38 bin 367 TL 67 Kr, KDV olarak 689 bin 318 TL 31 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 384 bin 580 TL 62 Kr aktarılacak.





