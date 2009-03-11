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Yaşam

Şans Topu çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 299 bin 430 TL 15'er Kr kazandı.

11 Mart 2009 02:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 299 bin 430 TL 15'er Kr kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 2 bin 367 TL 30'ar Kr, 4 artı 1 bilen 302 kişi 180 TL 40'ar Kr, 4 bilen 5 bin 169 kişi 14 TL 10'ar Kr, 3 artı 1 bilen 8 bin 886 kişi 10 TL 55'er Kr, 3 bilen 152 bin 466 kişi 1 TL 65'er Kr, 2 artı 1 bilen 76 bin 804 kişi 3 TL 35'er Kr, 1 artı 1 bilen 239 bin 692 kişi de 1 TL 80'er Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Adana-Seyhan ve İstanbul-Çekmeköy'deki bayilerden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 814 bin 726 TL 99 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 88 bin 836 TL 19 Kr, KDV olarak 722 bin 794 TL 35 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 403 bin 272 TL 67 Kr aktarılacak.

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