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Yaşam

Şans Topu çekildi

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 85 bin 847 TL 55'er Kr kazandı.

04 Mart 2009 02:00

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 85 bin 847 TL 55'er Kr kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 85 bin 847 TL 55'er Kr kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 674 TL 70'er Kr, 4 artı 1 bilen 507 kişi 107 TL 75'er Kr, 4 bilen 6 bin 1 kişi 12 TL 15'er Kr, 3 artı 1 bilen 11 bin 449 kişi 8 TL 50'şer Kr, 3 bilen 139 bin 869 kişi 1 TL 80'er Kr, 2 artı 1 bilen 100 bin 767 kişi 2 TL 50'şer Kr, 1 artı 1 bilen 312 bin 59 kişi de 1 TL 40'ar Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Çankaya, İstanbul-Beyoğlu, İstanbul- Küçükçekmece, Konya-Doğanhisar, Konya-Selçuklu, Konya-Beyşehir ve Trabzon-Merkez'deki bayilerden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 821 bin 5 TL 86 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 92 bin 603 TL 52 Kr, KDV olarak 725 bin 139 TL 31 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 404 bin 667 TL 97 Kr aktarılacak.

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