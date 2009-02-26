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Yaşam

Şans Topu bir kişiye güldü

Şans Topu çekilişi yapıldı. 5 artı 1 bilen bir kişi 583 bin 922 TL 10 Kr'nin sahibi oldu.

26 Şubat 2009 02:00

Şans Topu çekilişi yapıldı. 5 artı 1 bilen 1 kişi 583 bin 922 TL 10 Kr'nin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 583 bin 922 TL 10 Kr kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 2 bin 413 TL 10'ar Kr, 4 artı 1 bilen 367 kişi 145 TL 15'er Kr, 4 bilen 3 bin 951 kişi 18'er TL, 3 artı 1 bilen 11 bin 572 kişi 7 TL 75'er Kr, 3 bilen 123 bin 964 kişi 2'şer TL, 2 artı 1 bilen 102 bin 182 kişi 2 TL 45'er Kr, 1 artı 1 bilen 311 bin 187 kişi de 1 TL 35'er Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Kadıköy'deki bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 769 bin 457 TL 68 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 61 bin 674 TL 61 Kr, KDV olarak 704 bin 585 TL 82 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 393 bin 212 TL 82 Kr aktarılacak. 

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