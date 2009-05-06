Şans Topu 558 bin 891 TL verdi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



412. Hafta'nın kazandıran numaraları 6, 14, 15, 20, 23 6 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 1 bilen 1 kişi 558 bin 891 TL 85 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 2 bin 117 TL 60'ar Kr, 4 1 bilen 338 kişi 150 TL 40'ar Kr, 4 bilen 3 bin 932 kişi 17 TL 25'er Kr, 3 1 bilen 10 bin 754 kişi 8'er TL, 3 bilen 113 bin 214 kişi 2 TL 10'ar Kr, 2 1 bilen 93 bin 279 kişi 2 TL 55'er Kr, 1 1 bilen 288 bin 279 kişi ise 1 TL 40'ar Kr ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Şanlıurfa-Siverek'teki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 693 bin 609 TL 78 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, savunma sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna toplam 1 milyon 16 bin 165 TL 87 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 376 bin 357 TL 73 Kr, KDV olarak 674 bin 426 TL 21 Kr aktarılacak.

