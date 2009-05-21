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Yaşam

Şans Topu 522 bin 682 TL kazandırdı

21 Mayıs 2009 02:02

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

414. Hafta'nın kazandıran numaraları 4, 6, 16, 32, 34 4 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 1 bilen 1 kişi 522 bin 682 TL 30 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 25 kişi bin 901 TL 25'er Kr, 4 1 bilen 324 kişi 146 TL 70'er Kr, 4 bilen 3 bin 520 kişi 18 TL 5'er Kr, 3 1 bilen 9 bin 551 kişi 8 TL 55'er Kr, 3 bilen 105 bin 617 kişi 2 TL 10'ar Kr, 2 1 bilen 86 bin kişi 2 TL 65'er Kr, 1 1 bilen 256 bin 31 kişi ise 1 TL 45'er Kr ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Ataşehir'deki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 583 bin 882 TL 8 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, savunma sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna toplam 950 bin 329 TL 25 Kr, KDV olarak 630 bin 908 TL 54 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 351 bin 973 TL 80 Kr aktarılacak.

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