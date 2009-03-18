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Yaşam

Şans Topu 4 kişiye güldü

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi 158 bin 228 TL 40'ar Kr kazandı.

18 Mart 2009 02:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi 158 bin 228 TL 40'ar Kr kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 17 kişi 3 bin 384 TL 95'er Kr, 4 artı 1 bilen 244 kişi 236 TL 10'ar Kr, 4 bilen 3 bin 523 kişi 21 TL 80'er Kr, 3 artı 1 bilen 8 bin 311 kişi 11 TL 55'er Kr, 3 bilen 112 bin 47 kişi 2 TL 40'ar Kr, 2 artı 1 bilen 84 bin 923 kişi 3 TL 25'er Kr, 1 artı 1 bilen 301 bin 431 kişi de 1 TL 50'şer Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kocaeli-Derince, Muğla-Milas, İzmir-Karşıyaka ve İzmir-Karabağlar'daki bayilerden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 917 bin 918 TL 78 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 150 bin 751 TL 27 Kr, KDV olarak 763 bin 348 TL 27 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 426 bin 204 TL 17 Kr aktarılacak.

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