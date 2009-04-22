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Yaşam

Şans Topu 1 kişiyi sevindirdi

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 410. haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 7, 9, 26 13 olarak belirlendi.

22 Nisan 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

410. haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 7, 9, 26 13 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 1 bilen 1 kişi, 546 bin 432 TL 80 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi, 2 bin 160 TL 20'şer Kr, 4 1 bilen 240 kişi, 207 TL 35'er Kr, 4 bilen 3 bin 869 kişi, 17 TL 10'ar Kr, 3 1 bilen 7 bin 917 kişi, 10 TL 55'er Kr, 3 bilen 116 bin 959 kişi, 2'şer TL, 2 1 bilen 70 bin 610 kişi, 3 TL 35'er Kr, 1 1 bilen 236 bin 260 kişi ise 1 TL 65'er Kr ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Manisa-Akhisar'daki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 655 bin 856 TL 13 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na toplam 993 bin 513 TL 68 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 367 bin 968 TL 3 Kr, KDV olarak 659 bin 477 TL 21 Kr aktarılacak.

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