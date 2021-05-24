Şans oyunları hasılatı 2020'de 74 milyar TL'ye yükseldi; kamuya aktarılan pay alkolden alınan vergiyi geçti

Avukat Atasoy Zer, Milli Piyango kapsamındaki şans oyunları, İddaa ve Spor Toto gibi spor bahisleri ile ve at yarışlarından 2019 yılında toplam 34 milyar TL ciro elde edildiğini, bu tutarın geçtiğimiz yıl iki kattan da fazla büyüyerek 74 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Şans oyunları uzmanı Avukat Zer, kişisel blog sayfasında yayınladığı yazıda at yarışlarının 2020 hasılatını 2,64 milyar TL, Milli Piyango kapsamındaki oyunların hasılatını 6,18 Milyar TL, spor bahislerinden ise KDV dahil 65,4 milyar TL hasılat elde edildiği tahmininde bulundu.

Zer, şans oyunları hasılatındaki büyümenin esas itibariyle, spor bahislerinden geldiğini belirterek, “2020’de spor bahisleri hasılatı, 2019’a nazaran yaklaşık 2,5 kat büyümüş ve 28 milyar TL’den 65 milyar TL civarına ulaşmıştır. Pazar payı da, tüm şans oyunları içerisinde yüzde 83’ten yüzde 88’lere yükselmiştir. Toplumumuz, şans oyunlarında daha çok spor bahislerini (İddaa’yı) tercih etmektedir” dedi.

Atasoy Zer, spor bahislerinin hasılatındaki büyümenin sebepleriyle ilgili olarak, “Spor bahislerinde de 29.08.2019 tarihinde oynatan yapı/şirket, oyun portföyü vb. ciddi bir değişim olmuş, ikramiye dağıtım oranı yüzde 50’den yüzde 70’e çıkarılmış ve canlı bahis gibi yeni oyunlar piyasaya sürülmüştür” değerlendirmesi yaptı.

Atasoy Zer, kamunun şans oyunlarından kamunun aldığı payın 2019’da 10 Milyar TL civarında iken 2020 yılında 21 Milyar TL’yi aştığını da belirterek, “Bu paya, yatırım ve işletme giderleri ile Veraset ve İntikal Vergisi gibi gelirler dahil değildir. 2020 yılında şans oyunlarından elde edilen vergi ve kamu payı alkolden alınan 16,4 milyar TL’lik vergiyi geçmiş, tütünden alınan 61,8 Milyar TL.’lik verginin ise üçte birine ulaşmıştır” dedi.