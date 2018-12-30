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 Şanlıurfa'ya tank ve obüs sevkiyatı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 10 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı

30 Aralık 2018 15:03

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- HATAY\'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 10 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa\'ya ulaştı.  
Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa\'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve obüs taşıyan TIR\'ların bir kısmı 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na giriş yaptı. Bir kısmı ise Mardin\'e doğru ilerlemeye devam etti. Konvoydaki tank ve obüslerin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

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